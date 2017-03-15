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辜成允懷念音樂會 總統蔡英文頒發褒揚令

追思台泥集團前董事長辜成允，台泥今日舉行《不是葉落。是花開 辜成允先生懷念音樂會》，總統蔡英文特地頒發褒揚令，由辜成允之子辜公愷代領。（圖由台泥提供）

2017-03-15  11:20

〔記者楊雅民／台北報導〕追思台泥集團前董事長辜成允，台泥今日舉行《不是葉落。是花開 辜成允先生懷念音樂會》，總統蔡英文特地頒發褒揚令。

清華大學也頒發名譽博士學位予辜成允，表彰他在植物保種領域的貢獻，由辜成允兒子辜公愷代領。

《辜成允先生懷念音樂會》今早在國父紀念館舉行，辜成允母親辜嚴倬雲數度痛哭，提早離席，辜成允姐妹及辜家第4代皆到場，堂弟中租董事長辜仲立也現身會場。

政界人士包括總統蔡英文、前總統馬英九、前副總統蕭萬長和吳敦義、前立法院長王金平、國安會前秘書長蘇起、前外交部長錢復、前行政院長郝柏村、國民黨中央委員連勝文等皆親自到場致意。

商界則有全國工業總會理事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、富邦集團董事長蔡明忠伉儷、宏碁集團創辦人施振榮伉儷、東元集團會長黃茂雄、鴻海董事長郭台銘夫人曾馨瑩、華南金控董事長林明成、環泥董事長侯博義父子等人。

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