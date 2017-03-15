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遺贈稅調高 財長：估淨增加63億元挹注長照

財政部長許虞哲今赴立院報告並備詢。（記者張嘉明攝）

2017-03-15  11:01

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部預估，調高遺贈稅後，每年約可挹注長照63億元，遭外界質疑稅源穩定性。財政部長許虞哲今於立院財委、衛環委員會上表示，考量高所得者將進行避稅規劃，預計調漲後遺贈稅將大減55.9％，不過由於稅率也調高，一增一減後保守估計可淨增加63億元助長照，應該不會有財源缺口。

立法院財政委員會今初審遺贈稅法修正草案，將遺產稅及贈與稅，由現行單一稅率10％，調高為10％、15％及20％三階段累積稅率。相對應的課稅門檻，遺產稅為0～5000萬元以下、5000萬～1億元，1億元以上，贈與稅則為0～2500萬元、2500～5000萬元，以及5000萬元以上。兩稅免稅額則不變，遺產稅1200萬元、贈與稅220萬元。

許虞哲表示，以2014年遺贈稅稅收319億元估算，提高稅率雖可增加稅收，但考量高所得者將進行避稅規劃，整體稅收將減少55.9％，一增一減後，預估調高稅率後，每年遺贈稅將成長至382億元，淨增加的63億元，將全數指定挹注長照基金。

他指出，遺贈稅及菸稅調漲，總計可挹注長照近300億元，已高於衛福部初期需求，用不完的財源，將滾動存到未來使用，初估5年內仍可支應。

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