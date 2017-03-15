威潤每股配發股利4.5元
2017-03-15 10:51
〔記者王憶紅／台北報導〕威潤（6465）受到歐洲同業削價競爭影響，2016年營收2.72億元，年減少8.65%，稅後盈餘5623萬元，年減18.91%，每股盈餘2.3元。
不過，威潤董事會仍決議將2016年稅後淨利於扣除10%法定盈餘公積後之盈餘全數發放股利，再加上資本公積提撥，總共可分配之每股股利為4.5元，創上櫃以來新高，其中，每股發放股票股利2.3元，現金股利2.2元，合計每股發放股利4.5元。
威潤指出，隨著全球GPS通訊技術的升級，中南美、亞太地區將由2G升級到3G通訊，而北美地區將由3G升級到4G通信，將可藉此跳脫價格戰，在高階產品市場需求引領之下提升銷售額。
此外，2017是北美的4G元年，威潤接獲北美ODM大單，開發出領先業界的4G產品，並已於2017年2月開始小量出貨4G產品給ODM客戶，預估下單量有機會在今年總計為威潤科技帶來數千萬元之營業額。
在日本市場方面，威潤說，已攻進日本車廠後裝市場，今年會先試裝千台車機，並在10個國家試運行，若測試結果符合預期，可望明年在全球市場全面導入。
另外，威潤表示，今年預計推出多款自有品牌4G新產品，包括同時支援三款車用通訊協定、WiFi熱點之4G LTE衛星定位監控器AK11、車輛/摩托車4G LTE衛星定位監控器AL11等。隨著各式新產品陸續推出及導入客戶專案，並配合產業年複合成長率超過二成之高速成長趨勢，樂觀看待今年營運成長性。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》回嗆桃猿 廖正井：球員不是你生出來的
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 《自由廣場》透視偽藥風波與健保藥價
- 統一新4棒 鄭鎧文猛打開轟
- 辛辛那提POP 音樂讓電影更精采
- 蔡英文邀宴 吳澤成提醒：羅東鎮長跑得勤
- 《自由廣場》網路酸民與企業發展
- 〈愛の相親事件簿〉便利貼女人的悲哀
- 核三舊包商欠薪落跑 消防員心酸嗆罷工
- 買辦政治結構變化？傳連戰5月中國行「被取消」
- 只因護照破損... 台女遭馬國關進牢裡35小時
- 小英宴客討論2018 代理縣長提醒宜蘭有強敵...
- 老計程車司機昏迷車內 恐有性命之虞
- 經典賽》比賽太精采 大聯盟最強球星手癢了
- 台絃辦偏鄉音樂教育 林慶台力挺
- 再文革化？中國喊禁外國童書
- 催淚白色情人節 植物人攜妻跳舞
- 袁惟仁談離婚懊悔 堅稱沒小三開始學當爸
- 冷眼集》檢方漏了馬的更大罪狀
- 竹縣掃蕩私娼寮 先拆公有地違建
- 英國國會放行 月底啟動脫歐
- 簡宏霖撞車翻滾 舞蹈底助攻
- 黃復興代表增額、人頭黨員案 郝吳柱今交鋒
- 經典賽》波多黎各今戰多 前猿投羅曼先發
- 掩埋場堆成山 枋寮、佳冬憂污染
- 市府首創 社宅設健康關懷服務站
- 微波爐可監控？白宮護主硬拗
- 如廁文化大變革！ 衛生紙要丟馬桶了
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 竹縣國中沒桌球體育班 家長急
- 江宜樺：檢預設立場 入人於罪
- 愛上80歲鄰長 竟淹死他堂嬸
- 邵雨薇甜蜜放閃 兩個情人節都給了他
- 秘戀小周迅1年不認帳 宇宙人小玉約會牽手被抓包
- 經典賽》去年剛上大聯盟 波多黎各推菜鳥對美國
- NBA》林書豪砍本季新高24分 不敵魏少第33次大三元
- 自由開講》說謊、辱人樣樣來！失控牧師讓長老會顏面掃地
- 對AV成癮嗎？ 心理學家設計測驗讓你自評
- 網遇辣妹女大生？ Q版海笑法師發威阻詐！
- 【愛讀書】 《異鄉人》
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：威潤每股配發股利4.5元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分