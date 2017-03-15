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威潤每股配發股利4.5元

2017-03-15  10:51

〔記者王憶紅／台北報導〕威潤（6465）受到歐洲同業削價競爭影響，2016年營收2.72億元，年減少8.65%，稅後盈餘5623萬元，年減18.91%，每股盈餘2.3元。

不過，威潤董事會仍決議將2016年稅後淨利於扣除10%法定盈餘公積後之盈餘全數發放股利，再加上資本公積提撥，總共可分配之每股股利為4.5元，創上櫃以來新高，其中，每股發放股票股利2.3元，現金股利2.2元，合計每股發放股利4.5元。

威潤指出，隨著全球GPS通訊技術的升級，中南美、亞太地區將由2G升級到3G通訊，而北美地區將由3G升級到4G通信，將可藉此跳脫價格戰，在高階產品市場需求引領之下提升銷售額。

此外，2017是北美的4G元年，威潤接獲北美ODM大單，開發出領先業界的4G產品，並已於2017年2月開始小量出貨4G產品給ODM客戶，預估下單量有機會在今年總計為威潤科技帶來數千萬元之營業額。

在日本市場方面，威潤說，已攻進日本車廠後裝市場，今年會先試裝千台車機，並在10個國家試運行，若測試結果符合預期，可望明年在全球市場全面導入。

另外，威潤表示，今年預計推出多款自有品牌4G新產品，包括同時支援三款車用通訊協定、WiFi熱點之4G LTE衛星定位監控器AK11、車輛/摩托車4G LTE衛星定位監控器AL11等。隨著各式新產品陸續推出及導入客戶專案，並配合產業年複合成長率超過二成之高速成長趨勢，樂觀看待今年營運成長性。

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  • 威潤（6465）受到歐洲同業削價競爭影響，2016年營收2.72億元，年減少8.65%，稅後盈餘5623萬元，年減18.91%，每股盈餘2.3元。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    威潤（6465）受到歐洲同業削價競爭影響，2016年營收2.72億元，年減少8.65%，稅後盈餘5623萬元，年減18.91%，每股盈餘2.3元。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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