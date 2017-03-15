打臉柯P 財長：降自住房屋稅 除北市外都不同意

2017-03-15 10:55

［記者吳佳蓉／台北報導］台北市長柯文哲盼中央可降低自住用房屋稅稅率，由1.2％降至1％，或是以「補貼」方式替代，以達到調降效果。對此，財政部長許虞哲今日於立法院財委會上表示，問題是除北市以外，其他縣市都不同意（降稅率），得尊重多數意見。

許虞哲回應，「要調也要大多數地方政府都贊同才行」，北市提出降低稅率建議後，財政部分別詢問其他縣市意見，結果除了台北市，其他縣市都不同意。房屋稅稅率由中央訂定。