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水資源概念股萬年清今上興櫃 股價大漲3成

2017-03-15  10:22

〔記者陳永吉／台北報導〕萬年清環境工程（6624）今天登錄興櫃交易，股價大漲逾3成。萬年清目前實收資本額為1.6億元，為台灣國內少見擁有完整的跨產業（包括機械/汽車業、電子/光電業、紡織/染整業、皮革業、化工業、生醫業、造紙業及食品業等）商轉的廢水處理專業技術之應用的公司。

萬年清專精於工廠製程產生的高級廢汙水淨化處理，且對於目前工廠中高金屬含量或超毒元素的工業廢水，較難以用傳統方式淨化處理，來達到環保法規要求的排放標準，該公司與工研院、成功大學的關係密切，同時也擁有多項專利技術，透過產學合作持續開發新產品及新技術。

萬年清近18年來憑藉多項獨家專利的反應器技術應用，搭配完整的汙水處理系統工程規劃與設計能力，累積了國內、外知名集團客戶群，國內客戶包括遠東集團、統一集團、長春集團、寶成集團、台塑集團等，透過集團客戶海外版圖持續拓展，成功建立了橫跨亞、非、南美洲多國工業汙水處理系統規劃經驗。

展望今年，該公司將受惠在建工程進入完工高峰，新承攬工程案挹注營收，以及在中國及越南等各國水汙染防治法規趨嚴，高級汙水處理技術及重大環汙處理工程建設等需求提升下，將可為該公司帶入持續性之營運成長動能。

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  • 圖為萬年清的污水高級處理系統。該系統採用「流體化床Fenton化學氧化處理技術」，最大廢水日處理量可達16萬噸，為目前亞洲最大的

    圖為萬年清的污水高級處理系統。該系統採用「流體化床Fenton化學氧化處理技術」，最大廢水日處理量可達16萬噸，為目前亞洲最大的"Fenton"系統。（萬年清提供）

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相關關鍵字： 廢水 汙水處理 萬年清 重金屬廢水
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