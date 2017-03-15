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凌巨嫁日商Ortus 預計3月底完成

2017-03-15  10:33

〔記者陳梅英／台北報導〕華映（2475）去年宣布將出售手中持有約54%凌巨（8105）股權給日商Ortus，在投審會、公平會陸續通過後，凌巨也完成在公開市場上出售凌巨8400萬股動作，預計凌巨嫁Ortus可按照時程於3月底完成。

根據華映公告，華映分別於3月13日以及14日分別以每股16.57元以及16.58元處分凌巨持股各4200萬股，總共8400萬股，合計處份金額為13.91億元，華映將認列583萬元損失，處分價格落在華映當初預估的14.45元至21.49元之間。

另外華映持有凌巨私募股權1.52億股，也將以每股16.57元出售給Ortus，在股權完成交割後，凌巨董事會也將全面改選，目前凌巨6席董事中，華映占有4席，屆時華映將退出凌巨董事會，Ortus雖然將進駐凌巨，但仍尊重原凌巨經營團隊，凌巨現任總經理濮家銓將持續領導凌巨。

華映去年爆發財務危機後，公司啟動一系列的挽救股價淨值行動，除透過營運改善外，也透過處分轉投資事業以及資產活化等動作提升股東權益，今年除了將轉型成功的凌巨嫁日商外，華映也處分了在中國的華映科技股權，處分利益將增加公司資本公積。

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  • 凌巨嫁日商Ortus時程近了！（圖由凌巨提供）

    凌巨嫁日商Ortus時程近了！（圖由凌巨提供）

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