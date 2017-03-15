美升息在即 投信：布局亞洲美元債最恰當
2017-03-15 10:02
〔記者張慧雯／台北報導〕美升息在即，投資人手中資產配置該如何調整？元大投信建議，美國升息將使得強勢美元再現，再加上亞洲經濟體質強勁，亞洲企業多以內需為主獲利穩定，因此布局新興亞洲美元債最為恰當。
元大新興亞洲美元債券基金擬任經理人謝哲弘表示，亞洲各投資等級債券平均殖利差較美國公司債高，相對具有長期投資價值，且提供投資人較高的息收，以亞洲BBB和BB等級債券殖利率相對最吸引人。
若以存續期間來看，亞洲美元公司債平均存續期間也相對美國公司債低，面對利率上升時，具有較佳的抵禦能力。
為此，元大投信的「元大新興亞洲美元債券基金」將於3月20-24日進行募集，基金提供新台幣、新台幣避險及美元級別，其中新台幣和美元級別均設有配息、不配息的機制，提供投資人自由的搭配選擇。元大投信總經理劉宗聖表示，這也是國內首檔推出新台幣避險級別的共同基金，提供投資人去除美元匯率波動的風險。
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