英特爾收購Mobileye 搶攻自駕市場銷售潮
〔記者洪友芳／新竹報導〕英特爾昨宣布以153億美元併購全球ADAS方案供應商Mobileye，強化自駕車市場的佈局。TrendForce旗下拓墣產業研究院指出，英特爾藉此併購案快速搶進車用電子市場，結合Mobileye的自駕車技術與自身在電腦運算與聯網晶片的實力，提供自動駕駛雲到車的完整解決方案，更可望與BMW聯手搶攻2021年自動駕駛市場發展的首波銷售潮。
全球車用電子市場快速成長，吸引國際半導體大廠的積極搶進，拓墣指出，近兩年Mobileye營利率及營收成長表現都很出色，去年年營收達3.5億美元、年成長率48.7%，營利率達33.8%，成長後市看好。
英特爾可結合Mobileye在ADAS產品上所累積的機器視覺、深度學習、資料分析與高精度圖資等技術深度，並聯合旗下Altera的FPGA產品線厚植在車用晶片市場的技術實力，且透過Mobileye累積的客戶關係，也可省去冗長的車廠驗證時間，快速搭上自動駕駛汽車需求爆發的商機。
Mobileye擁有圖像處理運算和新技術，在技術策略以強化圖像辨識技術為主軸，將逐步擴大辨識對象，如道路的凹凸與崎嶇不平的偵測，並將著手開發用於自動駕駛系統的多攝影機影像辨識。目前BMW、FCA、GM、Ford、Volvo及裕隆等整車廠，加上Autoliv、Delphi等一線零組件供應商皆為Mobileye的客戶。
拓墣認為，Mobileye投入英特爾懷抱，於2020年開始量產支援自動駕駛功能的EyeQ 5晶片，在整車開發與系統整合完成後，時程上與美、日等國在2020年前後通過自動駕駛車輛相關法規的規劃相符，趕搭自動駕駛市場發展第一波熱潮。英特爾購併Mobileye後，讓原兩大一小的聯盟型態，轉變為英特爾、BMW兩強合作聯手開發自動駕駛汽車的局面，將有助加速合作洽談及未來產品開發速度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 買辦政治結構變化？傳連戰5月中國行「被取消」
- 故宮消合社解散 1.7億自肥金不願還
- 杜絕濫用救護車 苗縣開首張收費單
- 只因護照破損... 台女遭馬國關進牢裡35小時
- 中興巷警察宿舍案 首起公辦都更啟動
- 五星大倉久和 過期蝦、發霉芋餵客
- 寬庭春夏美學 部落野性美
- 日防相承認曾替森友學園出庭 安倍力保
- 經典賽》回嗆桃猿 廖正井：球員不是你生出來的
- 小英宴客討論2018 代理縣長提醒宜蘭有強敵...
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 小檔案》馬爾他騎士團
- 馬：會到法院 為公理奮鬥
- 「老枝開紅花」 3阿嬤畫出心裡話
- 都飆6顆3分球 黃聰翰笑呂政儒悲
- （專訪）「K2」池昌旭全裸幹架 羞稱「比我想像中更露骨」
- 《觀察筆記》蒙塵了
- 羅任玲／渡船
- 〈家庭診療室〉男友平時很貼心 卻為小事爆粗口
- 台北》補習班控教局 要求簽不犯法切結書
- 高雄市大樓自設廣告欄 預計四月上路
- 馬卸任至今 10大案纏身
- 大樂透 1注獨得2.14億
- 頭城農會選舉 三巨頭連任
- 「說好不內射」 女怒告未婚夫性侵
- 馬英九清白還是與庶民同罪？ 大部分民眾認為...
- 起訴馬英九關鍵鐵證 竟都來自愛將！
- 要洪秀柱徹查！ 郝龍斌直指黨魁選舉有人作弊...
- 馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程
- （獨家）擅用歌曲拿600萬補助 茄子蛋打臉「有料」道歉聲明曝真相
- 有料聲明遭音樂人痛譙打臉 恐退回600萬補助
- 華南水氣明天移入 吳德榮：北台灣降雨明顯
- 王大陸斷開陳玉珊 被爆上海勾妹過夜
- 〈徵文啟事〉冷戰休戰
- 受培訓照服員 仁愛之家實習
- 〈徵文大家談〉太尷尬！跟同事吵架了
- 社宅「包租代管」 研擬「青銀」共居
- 《自由廣場》馬英九功過 國民黨烏鴉說話
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
標題：英特爾收購Mobileye 搶攻自駕市場銷售潮
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email