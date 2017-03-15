英特爾收購Mobileye 搶攻自駕市場銷售潮

2017-03-15 09:41

〔記者洪友芳／新竹報導〕英特爾昨宣布以153億美元併購全球ADAS方案供應商Mobileye，強化自駕車市場的佈局。TrendForce旗下拓墣產業研究院指出，英特爾藉此併購案快速搶進車用電子市場，結合Mobileye的自駕車技術與自身在電腦運算與聯網晶片的實力，提供自動駕駛雲到車的完整解決方案，更可望與BMW聯手搶攻2021年自動駕駛市場發展的首波銷售潮。

全球車用電子市場快速成長，吸引國際半導體大廠的積極搶進，拓墣指出，近兩年Mobileye營利率及營收成長表現都很出色，去年年營收達3.5億美元、年成長率48.7%，營利率達33.8%，成長後市看好。

英特爾可結合Mobileye在ADAS產品上所累積的機器視覺、深度學習、資料分析與高精度圖資等技術深度，並聯合旗下Altera的FPGA產品線厚植在車用晶片市場的技術實力，且透過Mobileye累積的客戶關係，也可省去冗長的車廠驗證時間，快速搭上自動駕駛汽車需求爆發的商機。

Mobileye擁有圖像處理運算和新技術，在技術策略以強化圖像辨識技術為主軸，將逐步擴大辨識對象，如道路的凹凸與崎嶇不平的偵測，並將著手開發用於自動駕駛系統的多攝影機影像辨識。目前BMW、FCA、GM、Ford、Volvo及裕隆等整車廠，加上Autoliv、Delphi等一線零組件供應商皆為Mobileye的客戶。

拓墣認為，Mobileye投入英特爾懷抱，於2020年開始量產支援自動駕駛功能的EyeQ 5晶片，在整車開發與系統整合完成後，時程上與美、日等國在2020年前後通過自動駕駛車輛相關法規的規劃相符，趕搭自動駕駛市場發展第一波熱潮。英特爾購併Mobileye後，讓原兩大一小的聯盟型態，轉變為英特爾、BMW兩強合作聯手開發自動駕駛汽車的局面，將有助加速合作洽談及未來產品開發速度。