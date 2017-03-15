3/15重要財經新聞一覽

2017-03-15 09:23

自由時報財經︰林明溱︰快修三輸惡法 勿再閉門造車

一例一休爭議不休，南投縣長林明溱「研議南投縣能否不施行」一席話更凸顯爭議。林明溱昨表示，他並非與中央對抗，只是想凸顯此「三輸惡法」造成勞、資、消費者都不滿，希望各縣市首長都站出來促請中央趕快修法，中央不要再閉門造車。

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蘋果日報財經︰出國小心！ 錢帶太多6/28起會沒收

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工商時報財經︰Fed升息在即 外資2套劇本對賭

對賭美國聯準會（Fed）升息利空出盡，國際資金本週已悄悄買超台股144億元！最新利率政策公佈在即，外資圈備妥兩套劇本因應：一、若按華爾街預期僅升息1碼，全球股市可望利空出盡，台股按計畫挑戰萬點；二、若升息1碼外，還釋出加快升息訊息，全球股市將持續盤整，台股恐與萬點說掰掰。

中國時報財經︰納智捷M7改款 拚7人座銷售王

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經濟日報財經︰OPEC減產失效 油價重挫

沙烏地阿拉伯公布2月原油日產量比元月多出逾20萬桶，加上石油輸出國家組織（OPEC）發布的最新月報顯示，全球原油庫存量仍持續增加，國際油價14日盤中再跌逾2%，跌至三個月低點，本月以來已重挫逾12%。

星島日報財經︰槓桿及反向ETF登場 首日錄3.49億成交

自從港交所在2006年引入牛熊證以來，現貨證券市場昨天終於再有新款衍生產品登場。與恒生指數及國企指數掛鈎的槓桿及反向ETF，昨天首日掛牌，以全數16隻ETF來說，總共錄得3.49億元成交額，有發行商表示，市場反應符預期。不過，有證券界人士認為，當局在審批新產品時太過謹慎，如果將尺度放鬆，香港的投資產品市場將會更加百花齊放。