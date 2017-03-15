外資上修目標價至310元 可成早盤小跌

2017-03-15 09:12

〔記者張慧雯／台北報導〕因iPhone 8發表及營運模式改變，外資報告看好金屬機殼大廠可成（2474）維持「買進」評等，目標價從290元上修到310元，雖然距離目標價還有10%以上的漲幅，不過，今日可成受大盤影響開盤小跌1元，目前下跌4元來到269.5元。

外資指出，iPhone 7、7 Plus與新款MacBook銷售增溫後，可成去年第4季毛利率與營利率可望微幅改善，而9月蘋果又將發表iPhone 8預料也將為可成營運增添動能。

外資報告指出，可成除供應4.7吋和5.5吋iPhone機殼外，也將提供2.5D背蓋玻璃組裝業務及採用高度自動化製程的其他相關機械零組件，推估玻璃背蓋貼合業務每台裝置可挹注營收10-15美元。

為此外資對可成維持「買進」評等，目標價從290元上修到310元，外資也認為可成今年應該會有更多的資本支出，有助於後續發展。