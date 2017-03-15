和碩資本支出倍增至4億美元 執行長：樂觀期待新機
〔記者卓怡君／台北報導〕為迎接未來成長，和碩（4938）宣布今年資本支出較去年倍增，預計投入4億至4.5億美元進行擴產，並提高自動化，和碩執行長廖賜政表示，和碩在新產品與新客戶帶動下，重新恢復成長，全年營收年增5％至10％，通訊產品今年是「大戲」，新機真的和以前不一樣，消費者可樂觀等待，應不會讓大家失望。
和碩昨日在法說會拋出今年資本支出逾4億美元，引發在場外資與本土法人高度關注，擔心大筆投資的回收與風險，廖賜政強調，擴充產能是看到未來3至5年，此次資本支出有70％用在設備，設備不是專為某些產品，而是可以廣泛使用，內部估算過才會做投資，為未來產能準備，並加強自動化，目標今年至少有一條無人化生產線，過去10年蘇州廠從8萬人降至3萬人，隨著自動化提升，人力將持續減少，品質與競爭力同步上揚。
廖賜政指出，今年資訊電腦產品、主機板與桌上型電腦、非電腦（通訊與消費性電子）3大產品線同步成長，資訊電腦產品因產業狀況成長較疲弱，其他兩大類成長較為強勁，包括平板、遊戲機、通訊產品今年都會有大幅成長，上下半年比重約4比6，需再看下半年狀況。
和碩財務長林秋炭補充，去年市場對於政經預測皆失準，全球政經環境今年仍有變數，像是荷、法、德選舉，貿易保護主義是否抬頭也是觀察重點，這些對於大環境需求都會有影響，是企業無法控制的變數，也是今年最大風險。
和碩預估，首季因進入傳統淡季，NB出貨季減20％至25％，主機板與桌上型電腦出貨季減15％至20％，非電腦（通訊與消費性電子）出貨季減35％至40％。
和碩去年合併稅後淨利為221.4億元，年減23.3％，每股稅後盈餘為7.5元，年減18.7％，去年第4季稅後淨利66.39億元，季增1.9％，年減21.1％，單季每股稅後盈餘為2.28元，季增9.1％，年減13.3％，預計每股配發5元現金股利。
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標題：和碩資本支出倍增至4億美元 執行長：樂觀期待新機
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