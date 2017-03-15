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順藥納疼解今年上市 估明年拿下2-4億元市場

2017-03-15  09:01

〔記者陳永吉／台北報導〕由國人自主研發的止痛藥納疼解日前取得台灣藥證，主導此藥研發的順天醫藥生技（簡稱順藥，代碼6535）昨天與合作夥伴安美得集團旗下英特瑞生醫說明在台灣的銷售計畫。安美得董事長王耀乾表示，目前台灣包括關節置換等4大類手術止痛藥市場約44.6億元，希望明年納疼解可以搶到5-10%市占率。

順藥的納疼解日前獲得衛福部食品藥物管理署（TFDA）許可上市，在台灣部分，將由授權伙伴英特瑞生醫進行銷售。王耀乾表示，英特瑞初期將鎖定骨科、婦科、腹腔與非腹腔外科手術進行推廣，這幾類手術涵蓋範圍包括關節置換、肝膽腸胃手術、痔瘡切除等。

王耀乾指出，由於大型醫院進藥需要一年，因此今年納疼解銷售將以診所為主，另外有機會打進4-5家醫學中心，明年將是藥品銷售快速成長的一年，市占率目標為5-10%，希望3-5年後，市占率可以達30-50%。

王耀乾分析，雖然納疼解初期將先主攻自費市場，但依目前的醫療保險幾乎均可支付，可望增加國人使用意願，以常見的「病患自控式止痛」（簡稱PCA）為例，2-3天分的費用就高達6000~8000元。而目前各類自費止痛藥市場規模，已經佔止痛藥市場的4成。

順藥總經理黃文英表示，安美得銷售團隊達80人，是目前在國內自費市場的最大的銷售團隊，通路涵蓋了醫學中心、區域醫院、大型地區醫院與診所藥局，佈局相當完整。其主要業務為外科傷口照護系列產品，順藥納疼解交給英特瑞銷售，將可發揮最大的銷售綜效。

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  • 順藥昨天舉行法說會，總經理黃文英（圖左）邀請合作夥伴安美得集團董事長王耀乾（圖右）分享納疼解行銷規劃。（記者陳永吉攝）

    順藥昨天舉行法說會，總經理黃文英（圖左）邀請合作夥伴安美得集團董事長王耀乾（圖右）分享納疼解行銷規劃。（記者陳永吉攝）

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相關關鍵字： 安美得集團 止痛藥 納疼解 順天醫藥生技 順藥
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