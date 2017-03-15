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達爾膚（Dr. Wu）去年獲利創新高 今年中國市場拚高成長

達爾膚去年獲利創新高，今年3月推新產品氣墊粉餅。圖為達爾膚董事長吳奕叡（記者陳永吉攝）

2017-03-15  08:56

〔記者陳永吉／台北報導〕國內醫美保養品牌DR.WU達爾膚生醫（6523）去年受惠於國內打入寶雅通路及中國市場擴展有成，合併營收11.5億元、稅後淨利3.12億元，每股稅後盈餘7.06元，營收獲利同創新高，達爾膚董事長吳奕叡表示，今年台灣市場成長將放緩，不過中國市場去年成長幅度達68%，今年有機會維持高成長。

吳奕叡指出，目前台灣市場占公司營收比重近75%，其中實體通路占60%，去年業績成長幅度達30%，主要是打進100多家寶雅通路，由於去年基期高，今年將靠新產品、新的行銷策略，希望可以維持一定的成長幅度。

至於中國市場去年占達爾膚營收已達20%，不過這個數字低於吳奕叡預期，他指出，前年中國的營收比重約16%，去年雖有成長，但因為實體通路的佈建比預期慢，導致中國市場的成長幅度不如公司期望，但今年已打進電商天貓銷售管道，加上跟屈臣氏的配合擴及中國，今年屈臣氏在中國預計有100個新據點的擴增計畫，公司將隨之成長。

不過由於達爾膚在中國仍處於市場開拓期，吳奕叡透露，目前中國廣告費用就占中國區營收的35%，導致中國區淨利率僅10%，遠低於台灣，不過隨著品牌知名度提升，且營運達經濟規模，預期在3-5年後，淨利率將可提升至25%。

吳奕叡表示，今年達爾膚展開創新營運模式，聚焦全渠道通路規劃、主題式行銷、及推出領先概念產品等三大策略，並在3月推出第一款醫美級精華氣墊粉餅，將產品延伸至底妝品類，力求突破以提升營運績效，期望業績持續攀升。

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相關關鍵字： DR.WU 吳奕叡 寶雅通路 屈臣氏 達爾膚 醫美
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