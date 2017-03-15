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靜候聯準會決策 美股收低

2017-03-15  05:20

〔中央社〕在預期美國聯邦準備理事會（Fed）明天將調高利率，以及今年接下來時間還會升息數次的可能性下，華爾街股市今天走跌。

投資人緊盯聯準會會議之際，新的數據顯示美國2月躉售通膨上揚，市場更加憂慮聯準會主席葉倫（Janet Yellen）可能暗示今年會有更多次升息。聯準會之前預期今年升息3次。

今天收盤部分，道瓊工業指數終場下跌44.11點或0.21%，收在20837.37點；標準普爾500指數下跌8.02點或0.34%，收在2365.45點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫18.967點或0.32%，收在5856.816點。

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