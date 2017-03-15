油價走低 沙國致力穩定全球油市
2017-03-15 04:12
〔中央社〕油價下滑到每桶低於48美元之際，全球最大產油國沙烏地阿拉伯的能源部今天表示，會致力於穩定全球石油市場。
石油輸出國家組織（OPEC）與非OPEC國家去年承諾，將聯手解決全球石油過剩的問題，方法之一是減少日產量約莫180萬桶。
法新社報導，沙烏地阿拉伯能源部聲明指出，沙國「致力於並決心穩定全球油市，與所有參與的OPEC及非OPEC產油國密切合作」。
OPEC今天公布的1份報告顯示，沙烏地阿拉伯2月產油增加，日產量達1001.1萬桶，高於1月的974.8萬桶。
不過沙國能源部說，2月每日供應市場量為990萬桶，低於1月的999萬桶。
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