| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 財經

油價走低 沙國致力穩定全球油市

2017-03-15  04:12

〔中央社〕油價下滑到每桶低於48美元之際，全球最大產油國沙烏地阿拉伯的能源部今天表示，會致力於穩定全球石油市場。

石油輸出國家組織（OPEC）與非OPEC國家去年承諾，將聯手解決全球石油過剩的問題，方法之一是減少日產量約莫180萬桶。

法新社報導，沙烏地阿拉伯能源部聲明指出，沙國「致力於並決心穩定全球油市，與所有參與的OPEC及非OPEC產油國密切合作」。

OPEC今天公布的1份報告顯示，沙烏地阿拉伯2月產油增加，日產量達1001.1萬桶，高於1月的974.8萬桶。

不過沙國能源部說，2月每日供應市場量為990萬桶，低於1月的999萬桶。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：油價走低 沙國致力穩定全球油市


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.