利空夾擊 歐股收挫
2017-03-15 02:12
〔中央社〕歐洲股市收黑，由銀行與能源股帶跌，荷蘭大選的不確定性也是隱憂。
倫敦FTSE 100指數跌9.23點或0.13%，收在7357.85點。
法蘭克福DAX 30指數跌1.24點或0.01%，收在11988.79點。
巴黎CAC 40指數跌25.34點或0.51%，收在4974.26點。
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