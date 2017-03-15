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夏普社長：加強日本國內生產 否定裁員
2017-03-15 00:46
〔中央社〕夏普社長戴正吳14日表示，將增加生產液晶面板的龜山廠人員等，加強日本國內工廠生產體制，並明確否定會在日本國內據點裁員，強調將透過海外子公司統籌合併等推進經營合理化。
14日接受共同社採訪的戴正吳指出，龜山廠是液晶領域中最重要據點，在擔任社長後已增加了約250名員工，今後幾年內將再確保250名左右的技術人員，也考慮將他們投入公司重視的新一代面板「有機EL」開發。
共同社報導，關於透過識別語音運作的新一代IT家電，戴正吳表示，將探討除中國大陸以外，也在八尾工廠（大阪府八尾市）生產。生產液晶電視的櫪木工廠（位於櫪木縣矢板市）將不與其他據點統籌合併，打算讓其負責開發新一代超高解析8K電視。
戴正吳還明確表示，不會在日本國內裁員，稱這是基本方針。但對於僱用環境不同的海外公司，則表示情況略有不同。似乎是考慮到夏普子公司眾多的中國大陸，他透露將於2017財年以後透過統籌合併等，推進結構性改革。
戴正吳還提及工作方式改革的重要性，指出正在修訂工作調動制度，力爭讓員工能與家人在一起。他還透露，以地方工廠為中心，已啟動減少調動至較遠地區工作的舉措。
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