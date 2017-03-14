大樂透、今彩539頭獎各開出1注！
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月14日）開獎的第106000025期大樂透，頭獎開出1注，由新北市新莊區中和街188號1樓的「喜來富彩券行」開出；第106000062期今彩539，頭獎也開出1注，由苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路158號1樓的「迎來發彩券行」開出。
第106000025期大樂透中獎號碼為：「15、17、20、32、33、39；特別號：21」。頭獎共1注獲得，每注可得2億1428萬2376元；貳獎摃龜；參獎共44注獲得，每注可得4萬9336元；肆獎共107注獲得，每注可得1萬3525元；伍獎共2219注獲得，每注可得1793元；陸獎共2645注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬6947注獲得，每注可得400元；普獎共3萬8649注獲得，每注可得400元。
第106000025期49樂合彩中獎號碼為「15、17、20、32、33、39」，四合8注中獎，每注可得獎金20萬；三合共191注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5387注中獎，每注可得1250元。
第106000062期今彩539中獎號碼為「04、12、22、29、35」，頭獎1注獲得，可得獎金800萬元；貳獎共238注獲得，每注可得2萬元；參獎共7365注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6624注獲得，每注可獲得50元。
第106000062期39樂合彩中獎號碼為「04、12、22、29、35」，四合1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共235注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6331注中獎，每注可得1125元。
第106000062期3星彩中獎號碼為「620」，正彩共171注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000062期4星彩中獎號碼為「0960」，正彩共40注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 愛奇兒單車環島 台南逗陣加油
- 東芝將被指定為「審查中股票」 面臨下市最終審查
- 死灰復燃？ 索馬利亞海盜挾持油輪得手
- 苗市暗夜槍戰火拚 警局長「重建現場」開週報
- 瓊瑤力爭「尊嚴死」 兒媳聲援傅達仁喊支持
- 林內鄉紫斑蝶田園路跑 等你來報名
- 登唐麻山失聯 山友被尋獲僅輕微受傷
- 如廁文化大變革！衛生紙丟馬桶即日上路
- 說好射在外面的！女崩潰告男友性侵
- 雙子星翻轉萬華? 商家無感
- 瓊瑤豁達交代後事 連港星也力挺
- （影音）阿布抱兒閃到腰 呼籲林韋君趕快生
- 桃市國民黨團籲加速一區一長照 徹查現有機構安全
- 不滿砍人頭？國民黨屏縣主委服務處遭彈襲
- 境外移入 國人在中國、越南染上這種結核病…
- 不信「那對夫妻」有大頭症！ 謝和弦PO照相挺
- 美媒：川普將售台更精良防禦武器
- 《 看問題》兼顧公平與士氣 理性討論
- 搶食國防大餅？他被點名對綠營「有求必應」
- 馬涉教唆洩密 北檢：逾越司法與政治分際
- 談一例一休政策 徐耀昌：不當法令速修改
- 樹林農會改選涉賄 檢調約談35人
- 文在寅抵抗中國 要求停止對韓經濟報復
- 《觀察筆記》高雄女兒
- 遭酒駕女撞傷截肢 員警補求婚影片賺人熱淚
- 作育英才無數畫家 林登洲80歲首辦個展…
- 警憶當年 殺手謝惠仁制服掩護 栽在撥打公用電話
- 6頭抹香鯨擱淺海灘 原因竟然是...
- 綠委促政府積極替台發聲 林全提務實外交
- 下架前打折促銷？媒體爆過期乳瑪琳第2件6折
- 馬英九被起訴 王金平：尊重司法 我沒有關說
- 郵政金融卡可刷淘寶網 立委憂個資外洩
- 經典賽》少年重砲當家 這一隊最愛甩大棒（影音）
- 婚禮3國制！ 劉雨柔人妻讀秒 男友下跪2句話惹淚崩
- 外埔區三環路路平專案 「半半施工」下月完工
- 應成立國家鑑識機構？ 法部：發生爭議怎麼辦？
- 馬英九被訴 司改會：不須感到意外
- 男子亮槍炫耀 今遭移送法辦
標題：大樂透、今彩539頭獎各開出1注！
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email