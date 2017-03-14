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大樂透、今彩539頭獎各開出1注！

2017-03-14  22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月14日）開獎的第106000025期大樂透，頭獎開出1注，由新北市新莊區中和街188號1樓的「喜來富彩券行」開出；第106000062期今彩539，頭獎也開出1注，由苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路158號1樓的「迎來發彩券行」開出。

第106000025期大樂透中獎號碼為：「15、17、20、32、33、39；特別號：21」。頭獎共1注獲得，每注可得2億1428萬2376元；貳獎摃龜；參獎共44注獲得，每注可得4萬9336元；肆獎共107注獲得，每注可得1萬3525元；伍獎共2219注獲得，每注可得1793元；陸獎共2645注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬6947注獲得，每注可得400元；普獎共3萬8649注獲得，每注可得400元。

第106000025期49樂合彩中獎號碼為「15、17、20、32、33、39」，四合8注中獎，每注可得獎金20萬；三合共191注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5387注中獎，每注可得1250元。

第106000062期今彩539中獎號碼為「04、12、22、29、35」，頭獎1注獲得，可得獎金800萬元；貳獎共238注獲得，每注可得2萬元；參獎共7365注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6624注獲得，每注可獲得50元。

第106000062期39樂合彩中獎號碼為「04、12、22、29、35」，四合1注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共235注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6331注中獎，每注可得1125元。

第106000062期3星彩中獎號碼為「620」，正彩共171注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000062期4星彩中獎號碼為「0960」，正彩共40注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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