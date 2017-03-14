防TRF風暴 銀行賣「衍生性商品」更嚴格了!
2017-03-14 21:13
〔記者王孟倫／台北報導〕為避免重演人民幣TRF風暴，金管會今天再祭出新規定，法人客戶向銀行買「衍生性金融商品」等，必須具有「專業金融知識」及「交易經驗」，這讓許多中小企業的老闆娘擋在門外，不具購買資格；金管會強調，本措施給予一段緩衝期，預計10月才會上路。
人民幣TRF銷售爭議事件，不僅造成投資人慘賠，國銀也因銷售不當而必須賠償或和解，導致雙輸局面；為徹底解決這類問題，金管會過去已經祭出多起改善強化措施，現在，將直接限制法人客戶購買「衍生性金融商品」之資格。
金管會銀行局副局長莊琇媛表示，在去年已調高專業法人客戶的資產資格，從5000萬元提高到1億元，已提高風險承擔程度；接下來，通過新法規措施，法人客戶不能隨便找一個人向銀行買，必須由具備充分金融商品專業知識、交易經驗。
換言之，「衍生性金融商品」只能讓財務人員或具專業知識主管購買，以免造成銷售糾紛；但就實例來說，很多中小企業規模很小，都是由老闆娘跑去銀行購買，以後將不符合資格。
莊琇媛強調，有關專業金融知識與交易經驗之標準，而各銀行自行訂定，比如：具有某些金融專業證照，或是曾經參加相關機構開的金融知識課程，達一定時數等。
此外，莊琇媛表示，金管會在去年11月已修訂「境外結構型商品管理規則」，不過，這類產品是以連動債為多；至於今天通過的「衍生性金融商品管理規則」，適用對象集中在TRF之類的遠期外匯商品。
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