大樂透、今彩539開獎囉！
2017-03-14 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月14日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：15、17、20、32、33、39，特別號：21。
49樂合彩：15、17、20、32、33、39。
今彩539：04、12、22、29、35。
39樂合彩：04、12、22、29、35。
3星彩：620。
4星彩：0960。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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