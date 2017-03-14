大樂透、今彩539開獎囉！

2017-03-14 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月14日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：15、17、20、32、33、39，特別號：21。

49樂合彩：15、17、20、32、33、39。

今彩539：04、12、22、29、35。

39樂合彩：04、12、22、29、35。

3星彩：620。

4星彩：0960。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。