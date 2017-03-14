美國企業喜在台發債 但好日子可能不多了

2017-03-14 19:47

〔記者盧永山／台北報導〕華爾街日報報導，美國公司債市場規模達8.6兆美元，居全球最大，蘋果、輝瑞等美國大型企業卻喜歡在台灣發行債券，主要因為發債成本較低，且發債公司可以輕鬆地贖回未到期債券，但這種情況可能出現變化。

台灣證券監管機構已提議對相關規定進行調整，可能在5月生效。新規定將要求發債公司至少得等5年才能贖回債券，以降低對投資人造成的干擾。之前並無這種限制。

在台灣發行、以美元等主要貨幣計價的債券被稱作福爾摩莎債券（Formosa Bond），即將出線的監管變化，已使這類債券的發行規模激增。根據Dealogic的數據，今年迄今這類債券的發行金額已爆增81%至171億美元。而德銀的數據顯示，去年這類債券發行金額成長50%至約500億美元。

蘋果、輝瑞、威訊通訊（Verizon Communications）和康卡斯特（Camcast）等美國企業，今年均發行逾10億美元的福爾摩莎債券。AT&T則在3月初發行14.3億美元的30年期福爾摩莎債券，票面利率為5.5%。