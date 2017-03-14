台壽高層異動 黃思國將接董座、莊中慶任營運長
2017-03-14 19:55
〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）旗下子公司台灣人壽，原任董事長凌氤寶因個人生涯規劃請辭，今日台灣人壽董事會決議，選任董事黃思國接任董事長。但凌氤寶仍將繼續擔任台灣人壽、台壽保產險董事，在董事會中督導及推動業務發展。
此外，為配合業務發展需要，台灣人壽高階主管也同步進行調整。其中，台灣人壽與廈門建發合資設立的君龍人壽總經理莊中慶，將返台出任營運長一職，協助總經理林欽淼督導商品精算、業務發展及負責協調君龍人壽業務。原君龍人壽總經理職務將由台灣人壽經營策略部長林炫圻接任；子公司台壽保資融總經理蔡志鴻，因個人生涯規劃請辭，該職缺將由台壽保資融汽車融資處副總經理郭宏榮接任。
台灣人壽指出，新任台灣人壽董事長黃思國，淡江大學銀行保險學系畢業，自日本取得商學碩士學位，擁有30年以上金融暨銀行保險專業，曾任中國信託銀行全球個人金融執行長兼台灣區個金事業總處長、中國信託保險經紀人董事及董事長。該人事案將報請主管機關認可後生效。
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