王品擺脫陣痛 去年EPS大增8倍
2017-03-14 19:07
〔記者楊雅民／台北報導〕擺脫虧損陣痛，王品（2727）去年合併營收160.99億元，年減4.4%，稅後淨利為3.23億元，EPS4.2元，已從谷底翻升，較前年EPS0.45元增加逾8倍。
王品董事會並通過每股擬配發現金股利3.5元，以王品今日收盤價141元計算，現金殖利率為2.48%。
王品董事長陳正輝表示，王品前年止血，去年則調整台灣事業群體質，店數規模減少28家，年營收為92.74億元，年減10%；中國事業群因匯差影響營收受到低估，年營收為68.25億元，年增4.6%。
旗下「hot 7」首度跨越濁水溪，入駐高雄漢神巨蛋；代理的新加坡米其林品牌「莆田Putien」，去年11月再進駐台中餐飲戰區─勤美綠園道商圈，開出第2店，並已達損益兩平點開始獲利，今年預計再新增3家分店。
石二鍋、CooK BEEF酷必!、hot 7今年也將持續展店；中國開設的鵝夫人目前已有8家分店，今年將再新增12家，達20家分店規模。
陳正輝說，王品谷底已過，今年將強化獲利能量，拼回成長軌道，今年兩岸將各創至少2個新品牌，包括日本料理和中餐品牌，預計第2季和第3季推出，預估兩岸今年將淨增30~40家店，總店數將挑戰450店。
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