外銀續瘦身 去年裁撤19個分行

2017-03-14 19:07

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會最新統計，去年我國銀行分行共裁撤23個分行，其中，光是外商銀就裁掉19個；此外，據指出，今年才剛開始，已經有一家外銀向金管會報告，準備再裁撤分行，顯示外銀撤分行動作仍將持續。

金管會銀行局今天表示，去年本國分行家數雖然「新增」設10個，但「裁撤」數量更多、達23個，由於裁撤遠多於新增，使得整體分行數仍較前年減少13個，總計目前全體分行數為3468個。

若從裁撤分行來看，去年這23個分行當中，有19個分行是外商銀，包括：渣打、花旗、匯豐、星展、東亞及加拿大豐業（總行也撤離）。

對於外銀大砍國內分行家數，是否代表不看好台灣金融市場呢？銀行局官員表示，外銀主要是業務層面調整，並非整個退出台灣市場，原因包括：第一，現有的分行家數太多，競爭太過激烈，很多民眾都不到銀行臨櫃辦理，實體分行據點的需求大幅降低。

第二是金融創新科技興起，官員指出，數位化時代來臨，削弱原本實體分行功能，尤其，從獲利導向來看，外銀認為，調整減少分行家數，有助於營運貢獻表現。

金管會強調，金融科技發展是必然趨勢，為減少對銀行業現有員工之衝擊，維護員工權益，已經函令各金融機構，必須在2016至2018年度分派盈餘時，將「稅後盈餘」的0.5%~1%區間內，提列特別盈餘公積，以供員工教育訓練、轉職或安置之用。