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和碩認了樂視呆帳約2億元 廖賜政：風險不大

2017-03-14  18:44

〔記者卓怡君／台北報導〕中國樂視去年爆發財務危機，掃到仁寶（2324）、和碩（4938）等一缸子台灣供應廠商，和碩去年第4季應收帳款提列債權減損金額較上季增加2億元，其中大部分就是樂視的呆帳，和碩執行長廖賜政表示，開發新的客人本來就會有風險，樂視供貨比重對和碩來說非常小，應收帳款有一些延遲，去年已進行債權協商，也簽了協議書，目前照著協議執行存貨消化以及付款，偶爾因為資金調度延遲幾天，但還是照著協議書走，風險不大，至於未來2億元呆帳是否可以回沖，需要再看客戶執行進度。

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  • 和碩執行長廖賜政。（記者卓怡君攝）

    和碩執行長廖賜政。（記者卓怡君攝）

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