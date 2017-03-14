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新董蕭蕃上任：友訊正走在正確的路上

2017-03-14  18:16

〔記者王憶紅／台北報導〕友訊（2332）新任董座蕭蕃表示，友訊是台灣少數以自有品牌行銷全球，未來不僅要續航，更要發揚光大，而友訊正走在正確的路上。

蕭蕃說，友訊這2年不好，去年底一知道第四季獲利，就奉董事長宣明智的指示，要加發員工獎金1萬元，且在年終獎金內一起發給員工了，藉此勉勵員工。至於今年會不會再加發員工獎金？蕭蕃說，友訊不會虧待員工。

友訊去年推出大友訊聯軍「DP-SmarT」，據指出，就是蕭蕃推動。

友訊今日新舊董事長交接典禮上，前董事長宣明智說，預期在物聯網、互聯網的興起，有助以技術能力見長的友訊，透過對市場研判，以及品牌力與通路布局，重返榮耀。

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  • 友訊前董事長宣明智（圖左）與新任董事長蕭蕃（圖右）合照。（記者王憶紅攝）

    友訊前董事長宣明智（圖左）與新任董事長蕭蕃（圖右）合照。（記者王憶紅攝）

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