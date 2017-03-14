友訊新董事長 蕭蕃接任

圖左前董事長宣明智，圖右為新任董事長蕭蕃。（記者王憶紅攝）

2017-03-14 17:13

〔記者王憶紅／台北報導〕友訊前董事長宣明智日前辭去董事長一職，友訊今日董事會通過，副董事長蕭蕃接任董座一職。

蕭蕃2015年起擔任友訊執行長兼任副董事長，之前曾擔任明泰總經理，經歷王安業務經理、光寶業務副總等。