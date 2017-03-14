宣明智送友訊大禮 去年第4季轉虧為盈

2017-03-14 16:40

〔記者王憶紅／台北報導〕友訊（2332）在連虧7季後，終於在去年第4季轉虧為盈，單季每股獲利0.18元，這可說是前董事長宣明智離職前送的大禮，但全年每股稅後虧損1.5元。

宣明智去年3月接任，除說出只擔任1年的董事長職務，更喊出年底前要單月轉虧為盈，否則他不是「含笑離去」，就是「含哭離去」。

友訊去年前3季稅後虧損10.66億元，每股稅後淨損1.68元，今日董事會通過去年全年稅後虧損9.54億元，每股稅後虧損1.5元，但第4季單季每股稅後盈餘0.18元，單季轉虧為盈。