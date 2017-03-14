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Fed會議在即 新台幣收貶5分
2017-03-14 16:10
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天未受到台股續漲帶動，反呈弱勢盤整格局，終場以30.966元兌1美元作收，貶值5分，台北外匯經紀公司成交量為5.61億美元。
外匯交易員表示，隨著美國聯準會（Fed）利率決策會議時間逼近，銀行間交投轉趨保守、謹慎，目前市場幾乎認定Fed會升息1碼（0.25個百分點），並轉向聚焦Fed主席葉倫的會後談話。
新台幣今以30.960元開出，最高30.900元、最低30.970元，終場收30.966元。
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