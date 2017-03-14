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達鴻科技公司財務困難 中科后里廠房遭法拍
2017-03-14 16:14
［記者楊政郡／台中報導］由上市宸鴻公司轉投資，開發「投射電容式多點觸控」技術的達鴻先進科技股份有限公司，面臨財務困境，位於中科的后里廠房，遭債權銀行聲請法拍，台中地院委外進行法拍，今上午由台灣美光記憶體股份有限公司以27億5千2百餘萬元得標。
據了解，達鴻公司前身是劍度股份有限公司，發展真空鍍膜技術應用於感測元件及太陽電池，2008年完成觸控面板產線建置並正式量產，致力朝「最具競爭力的光電元件企業」目標邁進。2011年明基友達集團將股份移轉予宸鴻集團（TPK），同時更名為「達鴻先進科技股份有限公司」，成為宸鴻集團之一份子。
台中地院指出，債務人達鴻先進公司以業務緊縮、財務困難，104年11月向該院聲請重整及緊急處分，105年7月該公司撤回重整聲請，同月聲請宣告破產，債權人即臺灣銀行、第一銀行等銀行團，取得執行名義，同年9月聲請強制執行拍賣該公司位於臺中科學園區后里園區之廠房及機器設備。
法院依強制執行法，辦理查封、鑑價、詢價、調查等程序，今年2月2日裁定委託台灣金融資產服務股份有限公司進行拍賣，廠房、機器設備分別標價合併拍賣，今天上午第一次拍賣，底價合計27億4800萬餘元，由台灣美光記憶體股份有限公司以27億5200餘萬元得標。
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