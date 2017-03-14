| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 財經

達鴻科技公司財務困難 中科后里廠房遭法拍

2017-03-14  16:14

［記者楊政郡／台中報導］由上市宸鴻公司轉投資，開發「投射電容式多點觸控」技術的達鴻先進科技股份有限公司，面臨財務困境，位於中科的后里廠房，遭債權銀行聲請法拍，台中地院委外進行法拍，今上午由台灣美光記憶體股份有限公司以27億5千2百餘萬元得標。

據了解，達鴻公司前身是劍度股份有限公司，發展真空鍍膜技術應用於感測元件及太陽電池，2008年完成觸控面板產線建置並正式量產，致力朝「最具競爭力的光電元件企業」目標邁進。2011年明基友達集團將股份移轉予宸鴻集團（TPK），同時更名為「達鴻先進科技股份有限公司」，成為宸鴻集團之一份子。

台中地院指出，債務人達鴻先進公司以業務緊縮、財務困難，104年11月向該院聲請重整及緊急處分，105年7月該公司撤回重整聲請，同月聲請宣告破產，債權人即臺灣銀行、第一銀行等銀行團，取得執行名義，同年9月聲請強制執行拍賣該公司位於臺中科學園區后里園區之廠房及機器設備。

法院依強制執行法，辦理查封、鑑價、詢價、調查等程序，今年2月2日裁定委託台灣金融資產服務股份有限公司進行拍賣，廠房、機器設備分別標價合併拍賣，今天上午第一次拍賣，底價合計27億4800萬餘元，由台灣美光記憶體股份有限公司以27億5200餘萬元得標。

廣告
  • 達鴻先進科技位於后里科技園區廠房。（資料照，記者楊政郡攝）

    達鴻先進科技位於后里科技園區廠房。（資料照，記者楊政郡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 法拍 破產 觸控面板
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：達鴻科技公司財務困難 中科后里廠房遭法拍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.