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數字科技1.88億元出售101原創T恤
2017-03-14 15:22
〔記者廖千瑩／台北報導〕數字科技今天董事會決議，將旗下101原創T恤平台以新台幣1.88億元，出售給久大資訊，久大資訊另同時以1.83億元收購拍手童裝51％股權。至於預估的交割時間，數字科技預估應該會落在六月股東會通過後才會正式交割。
至於資金來源，久大去年已分兩階段發行共4萬張的私募股，此次將拿其中的2萬張作為併購資金。
數字科技旗下有資訊平台591房屋交易網、8591寶物交易網、8891汽車交易網、518人力銀行、101名品會及電商平台101原創T恤。此次出售僅針對101原創T恤。
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