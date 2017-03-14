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三大法人買超85億 外資買超87億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣85.53億元。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-14  15:15

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣85.53億元。

外資今天買超87.41億元，投信賣超0.8億元，自營商賣超1.08億元。三大法人合計買超85.53億元。

台股今天漲46.87點，收在9744.21點，成交值新台幣891.9億元。

106年03月14日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,321,811,540 1,349,011,500 -27,199,960
自營商（避險） 3,931,990,740 4,012,241,226 -80,250,486
投信 945,585,690 1,025,924,969 -80,339,279
外資及陸資 28,236,496,828 19,495,073,107 8,741,423,721
合計 34,435,884,798 25,882,250,802 8,553,633,996

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