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和碩去年EPS為7.5元 年減18.7％

2017-03-14  14:39

〔記者卓怡君／台北報導〕和碩（4938）今日召開法說會公布去年財報，和碩去年全年合併營收為1兆1577億元，年減4.6%，合併稅後淨利為221.4億元，年減23.3%，歸屬母公司股東之淨利為193.4億元，年減18.8%，每股稅後盈餘為7.50元，年減18.7%。

針對去年獲利下滑，和碩財務長林秋炭說明，去年全球政經變化大，影響市場需求，此外，去年中國人事成本提高，亦影響獲利，零組件業務獲利下滑幅度大，另有合併主體變更，上述四個因素影響去年獲利能力。

和碩去年第4季合併營收3604.84億元，季增14.0%，年減12.5%，合併毛利率4.8%，與上季持平，低於去年同期的5.7%，營益率為2.5%，與上季持平，稅後淨利66.39億元，季增1.9%，年減21.1%，單季每股稅後盈餘為2.28元，季增9.1%，年減13.3%；和碩去年全年合併毛利率5.4%，低於前年的6.2%。

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  • 和碩今日召開法說會，法人高度關注蘋果新機發展。（記者卓怡君攝）

    和碩今日召開法說會，法人高度關注蘋果新機發展。（記者卓怡君攝）

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