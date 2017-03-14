台積電董娘張淑芬 籲加入企業志工行列

2017-03-14 14:13

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電董事長夫人張淑芬表示，她每次參與志工活動，回到家時，董事長張忠謀不會多問，只會關心「還好嗎？累不累？」，伉儷情深由此可見；對於擔任台積電社工社社長，張淑芬認為，走到第一線才會看到社會問題，她期望更多企業一起加入社會公益志工行列，從小處影響到大處。

張淑芬今天舉行「台積電社會公益分享與展望」記者會，跟媒體分享台積電參與八仙塵爆、愛互聯、推廣孝道與推廣節能減碳訓練課程等。



節能減碳課程開放報名

台積電資深處長莊子壽表示，台積電在12吋晶圓廠廠務處共計有1200名工程師，都具不同專業背景，希望透過開設「產業節水技術課程」、「產業節能省電技術課程」的節能減碳課程分享給產業界，今起開放報名，規劃名額約50到60個名額。

莊子壽指出，台積電在廢水回收及處理成效顯著，1滴水可用3.5次，還可回收純銅棒及硫酸銨等；廠區內廢棄物再生比例將由15%提高到61%以上，大幅降低廢棄物不當棄置機率；將廢硫酸再生為電子級硫酸，並將顯影液純化增值。