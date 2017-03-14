雙軋行情助攻 台股收復9700點

2017-03-14 13:49

〔記者王憶紅／台北報導〕台股周二無畏美國3月可能升息的干擾，今日早盤開高站回9700點之上，盤中緩步震盪向上，再度收復月線關卡，終場上漲46.87點，以9744.21點作收，成交金額達891.9億元 。

法人指出，外資法人昨日買盤回籠，提振市場信心，台股順勢走出升息的恐慌心理，指數見回不回，預料短線「軋空與軋空手」的雙軋行情，有助支撐指數高檔盤堅。

觀察今日盤中各類股表現，除造紙類股賣壓較重，整體跌逾2%以上，大型電子類股走勢平穩，於平盤間震盪，資金轉向中小型股表現為主，包括：IC設計、光學、光通訊元件盤中漲幅逾2%，而LED、記憶體模組、PCB等PC相關零組件，以及航空類股，漲幅1%以上，走勢突出。

第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，美國聯準會將在台北時間周四凌晨，公布利率決策，市場預期升息1碼的機率高，但因為決策官員自去年底已多次公開暗示今年升息次數將會增加，為市場提前打下預防針，因此在過去兩周市場短暫調節後，昨日外資再度回籠，買超台股56億元，期貨淨多單同時增加了近7000口，顯示偏多心態沒有改變。

陳思銘認為，由於指數跌深反彈，技術面站回月線之上，多頭強勢表態，形成了軋空與軋空手的雙軋行情，提供短線支撐。隨著聯準會本周決策公布後，升息造成的恐慌情緒將會逐漸淡化，投資人將會轉向聚焦接下來的企業法說會、財報公布等基本面。

在國內景氣復甦，燈號持續亮出第7顆綠燈下，對台股後市不看淡。不過，操作上，應趁機汰弱留強，建議緊抱整體業績能見度佳、具成長性的產業，如：半導體、手機網通、雲端數據設備、金融保險、汽車、塑化等。