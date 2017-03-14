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拜會張國煒 空巴與波音搶星宇航空訂單

2017-03-14  14:17

〔即時新聞／綜合報導〕正在籌組新航空公司的長榮航空前董事長張國煒，傳出空中巴士和波音公司已派人進行拜會，希望能爭取到張國煒新成立的星宇航空租購機訂單。

根據《中央社》報導，長榮集團前發言人、也是協助張國煒對外發言的聶國維證實，空中巴士與波音公司近期確實有派人與張國煒見面，但只是純禮貌性的拜會。聶國維表示，要等到星宇航空正式成立後，飛機公司才報價，才會決定機型。

聶國維說，單走道飛機的波音的B737-800和空中巴士的A321，及廣體客機的波音B787與空中巴士A350，都是競爭機型。

由於民行法規定，籌設航空公司須具經營國際運輸或國際貿易業務5年以上，若要經營國際航線，資本額須達新台幣20億元以上，每年營業收入須達60億元以上的條件；要成立新航空公司，張國煒須找到符合資格的合作對象，聶國維說，新公司進度，好幾組合作夥伴仍在接洽中。

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  • 張國煒離開長榮，籌備星宇航空；目前空中巴士與波音公司都已派人會張國煒，希望能搶下新公司的租購機訂單。（資料照，記者王憶紅攝）

    張國煒離開長榮，籌備星宇航空；目前空中巴士與波音公司都已派人會張國煒，希望能搶下新公司的租購機訂單。（資料照，記者王憶紅攝）

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相關關鍵字： 張國煒 星宇航空 波音 波音公司 空中巴士 聶國維
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