房市持有稅沉重 是去年交易稅的1.76倍
根據財政部統計處全國的稅收資料顯示，2016年的不動產持有稅（房屋稅+地價稅）創下近年新高，對比不動產交易稅收（土徵稅+契稅）卻創下近4年的新低。（記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕根據財政部統計處全國的稅收資料顯示，2016年的不動產持有稅（房屋稅+地價稅）創下近年新高，對比不動產交易稅收（土徵稅+契稅）卻創下近4年的新低，且差距在2016年創下近年最高的紀錄，2015年持有稅收的收入比起交易稅多出約1成，2016年則是持有稅的稅收比起交易稅多出76%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若從這幾年不動產的稅收結構來看，房地產主要增加的稅收多來自於地價稅與房屋稅的增加，主要是因為地價稅一次調漲近3成，加上房屋稅改革也針對新房屋調高標準單價，因此房屋稅與地價稅是呈現增加的趨勢，不過不動產產業的景氣從2013年以後一年不如一年，契稅與土增稅的稅收是近4年以來的新低。
近年各項不動產稅收表現部分，地價稅與房屋稅呈現穩定增加的趨勢，每3年1調的地價稅，在2013與2016年增加幅度最為顯著，2016年地價稅稅收939億元，已經是不動產稅收中最高的項目，房屋稅近年則呈現穩定增加，尤其以2015年增加最為明顯，2016年全年則共收入729.6億元，至於土增稅的稅收則與土地公告現值調整與交易景氣連動，2016年土增稅收為833.9億元，是2013年以來的新低。
曾敬德表示，近年房地產的價量景氣趨緩，價格已經有回檔修正趨勢，2017年的土地公告現值近乎持平，加上地價稅是3年1調，未來兩年地價稅不至於再出現大漲現象，至於房屋稅受惠於新房屋完工增加，應該還是會呈現緩步增加的趨勢，至於土地稅與契稅則得視未來景氣波動而定。
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