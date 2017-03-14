不符比例 北市商辦持有稅比香港高4倍 租金僅1/5

2017-03-14 12:25

〔記者徐義平／台北報導〕台北市府針對適用新標準單價的房屋，採取6年緩漲機制，但對於新建商辦來說，持有稅仍是相當沉重的負擔，即便房屋稅打折，但加上去年暴漲3成的地價稅，整體持有稅仍占整體租金收的25％以上，高出香港4倍、高出上海1倍，如此不對等的租稅負擔比率，讓原本租金收益率已比鄰近城市差一截的北市商辦，更是雪上加霜。

雙稅箝制 商用不動產受無妄之災

高力國際董事總經理劉學龍指出，北市現行的高額持有稅，其實會阻礙民間投資新建辦公大樓、購物中心與旅館等商業設施的意願，降低國內的經濟成長率及減少就業機會。舉例來說，假設台北101大樓是在2014年7月1日後取得使照，每坪構造單價會翻漲3.4倍，每年每坪負擔的房屋稅，將從現行的3709元提高到1萬2589元，光是房屋稅便吃掉3成租金收入。再加上每年每坪負擔的地租約8536元，兩者合計約2萬1125元。

目前台北101大樓每月每坪平均租金約3400元，每年每坪租金約4萬800元。換言之，若是台北101大樓在2014年7月1日後才取得使照，光是地租加上房屋稅便吃掉近52％租金收入。等於租金收入1元便有超過5角要拿去繳持有稅。

不過，台北101大樓實際上是2004年落成，房屋稅每年每坪負擔稅額約3709元，占整體租金收入比率約9.09％，若再加計地租，現行整體每年每坪房屋稅與地租負擔總額約1萬2245元，占租金收入比率約3成，也是相當沉重。台北市議會舊址設定地上權開發案等指標性招商案紛紛流標，與過高的營運成本負擔有關。

此外，台北市信義計畫區已有兩個指標商辦案，受到此波北市持有稅雙漲影響，分別是國泰置地大樓、華南銀行總部大樓，假設前者每月每坪租金均價約3300元，依照北市6年緩漲機制計算，地價稅及房屋稅等持有稅，占整體租金收入的負擔，將從首兩年的26.65％逐步加重至最後兩年的30.34％。另外，假設後者每月每坪租金均價約2800元，持有稅負擔則會從首兩年的25.07％，逐步加重至最後兩年的28.53％。

高額持有稅 降低民間都參意願

高力國際調研部董事李日寶認為，高額持有稅若不再進一步檢討，將會降低民間參與都市更新的意願，尤其是全國僅台北市的新建房屋面臨高額房屋稅負擔，卻由中央政府大費周章地，延長全台灣都市更新後建物的房屋稅減半徵收期間，這帖藥方其實開得莫名其妙。

而且目前我國的地價稅採用累進稅率課徵，但實務上只有國營事業、人壽保險公司與大型購物中心等地主，才會適用到最高稅率5.5％。其他的所有權人並非擁有的土地價值不夠高，而是藉由將土地分散給多家公司持有，以降低適用的地價稅邊際稅率。現行的地價稅制度造成所有權人間的不公平競爭。

因此，高力國際董事總經理劉學龍建議，持有稅的稅基為土地、房屋所能產生的「客觀收益」，對不動產產生的「客觀收益」課徵不動產稅，取代現行的地價稅、房屋稅等持有稅，應該更符合量能課稅原則，且可以穩定不動產稅的負擔率。至於，稅率由地方政府自行訂定，建議各地方政府可視其所轄範圍的財政需求與不動產使用情形，訂定適當的稅率。