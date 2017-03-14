弱勢盤整 新台幣中午暫收30.932元

2017-03-14 12:10

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率經過昨日勁揚後，今天早盤呈現弱勢盤整格局，中午暫以30.932元兌1美元作收，貶值1.6分，台北外匯經紀公司成交量降至3.75億美元。

外匯交易員表示，儘管台股續漲，卻未帶給新台幣太大激勵，且隨著美國聯準會（Fed）會議逼近，銀行間交投轉趨保守、謹慎，導致匯市量能萎縮。

外匯交易員指出，Fed即將召開為期2天聯邦公開市場委員會（FOMC），外界認為升息已成定局，並將轉向聚焦Fed主席葉倫的會後談話，尋找後續升值步調的指引。