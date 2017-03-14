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買不起房問題 業者調查：已擴及青壯族群

2017-03-14  12:20

〔記者徐義平／台北報導〕根據網路售屋業者統計聯徵中心2009～2016年的房貸資訊，發現20～30歲、30～40歲等青壯年的占整體購屋房貸年齡比率有愈來愈低的跡象，其中20～30歲僅約14.1%、30～40歲約36.2%，比率均創近8年新低，顯見買不起房的問題已經擴及到整個青壯族群。

根據屋比2017年最新的民調顯示，青壯年中尚未置產的主因，超過5成是因為「缺乏自備款」，另有31%認為即便有了自備款，「每月房貸負擔過重」也是遲不敢買房的原因。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，這2、3年台灣房市低迷，都靠自住首購撐盤，但實際上這些自住首購族買房年紀已經都不輕，目前許多尚未購屋的青壯年即便縮衣節食，限制自己消費與投資，仍沒有足夠的買房自備款及經濟承受能力，這種情況相當令人擔憂！葉國華指出，近年政府房市政策只專注在公平正義、加稅打房，面對目前青壯族群的買房困境，政府應從過去框架中跳脫出來，除應積極提供多元配套，包括平價住宅、高成數貸款、低利率、長還款年限等方案，降低首購族的購屋門檻及購屋壓力外，還需持續拚經濟，帶動就業成長，讓企業能更普遍的加薪，才可以真正幫助到想買房的民眾。

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  • 根據網路售屋業者統計聯徵中心2009~2016年的房貸資訊，發現20~30歲、30~40歲等青壯年的占整體購屋房貸年齡比率有愈來愈低的跡象，其中20~30歲僅約14.1%、30~40歲約36.2%，比率均創近8年新低，顯見買不起房的問題已經擴及到整個青壯族群。（記者徐義平攝）

    根據網路售屋業者統計聯徵中心2009~2016年的房貸資訊，發現20~30歲、30~40歲等青壯年的占整體購屋房貸年齡比率有愈來愈低的跡象，其中20~30歲僅約14.1%、30~40歲約36.2%，比率均創近8年新低，顯見買不起房的問題已經擴及到整個青壯族群。（記者徐義平攝）

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