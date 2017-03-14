夏普日本徵才 大學畢業生起薪5.7萬

鴻海旗下子公司夏普，將在日本4月招攬新進員工，其中大學畢業生月薪為21.2萬日圓。（路透資料照）

2017-03-14 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海旗下子公司夏普，將在日本4月招攬新進員工，其中大學畢業生起薪為21.2萬日圓（約合新台幣5.7萬元），若表現良好，工司還會在半年後加薪，幅度最高達10萬日圓（約合新台幣2.7萬元）。

根據《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）報導，夏普將在今年春天僱用150名大學畢業新鮮人。

報導提到，夏普計劃慷慨獎勵有才華的新員工，大學畢業生月薪達21.2萬日圓，到職半年內後，公司鼓勵高績效的新員工，加薪幅度為5萬至10萬日圓（約新台幣1.36萬元到2.7萬元）。