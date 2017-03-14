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白色家電需求旺 錸寶首季淡季不淡

2017-03-14  11:14

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於白色家電產品需求強勁，全球被動式有機發光二極體（AMOLED）龍頭錸寶（8104）2月營收1.79億元，較1月份的1.49億元，大幅成長20％，展望3月仍將持續往上，首季營收挑戰5億元，錸寶首季可望淡季不淡。

錸寶表示，除了穿戴式產品需求持續暢旺，錸寶去年拿下歐洲、美國知名家電大廠訂單，今年開始放量，使得錸寶2月在工作天數與1月相當下，營收較1月成長2成，在終端市場需求優於預期下，錸寶預估3月營收還會往上。

由於OLED具備高亮度、廣視角，又輕薄省電特色，價格只比傳統STN面板貴10元，目前PMOLED開始在冰箱、洗衣機、微波爐等高檔白色家電上取代STN，為搶攻白色家電龐大商機，錸寶陸續以去瓶頸化方式增加產能，預期今年營運成長最大動能將來自家電市場。

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  • PMOLED應用越來越多元，錸寶首季淡季不淡（記者陳梅英攝）

    PMOLED應用越來越多元，錸寶首季淡季不淡（記者陳梅英攝）

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