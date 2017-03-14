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聯發科小金雞晶心科掛牌 早盤股價飆1.2倍

晶心科總經理林志明。（記者卓怡君攝）

2017-03-14  10:23

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）轉投資矽智財（IP）廠晶心科（6533）今日以每股65.1元掛牌上市，開盤跳空高達135元，早盤最高攻到153.5元，盤中漲幅逾1.2倍，晶心科今日成立滿12週年，目前台灣前15大IC設計廠中8家是晶心科客戶，韓國前10大IC設計廠中也有3家是晶心科客戶，今年營運可再向上成長。

晶心科總經理林志明表示，公司成功切入物聯網、車用電子及網路設備等領域，將是未來重要成長動能來源，看好公司未來營運成長。

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