統新 （6426） 盤中創新高後走跌

2017-03-14 10:22

〔記者王憶紅／台北報導〕統新 （6426） 受惠營運轉佳，在分盤交易後，今日盤中仍走高，盤中一度達144元，創歷史新高，但隨後走跌。

統新2月營收5970萬元，月增21.56%、年增高達117.10%，創下歷史新高。法人指出，統新1、2月都是月增，3月在工作天數恢復下，營收不排除還會走高。

統新受惠網路傳輸內容從語音、影像進階到影音，傳輸需求在雲端大廠帶領下進入了100Gbps，也帶動整體出貨表現。統新目前訂單能見度看到明年2月。

法人預估，統新今年營收7.26 億元，年增39%，毛利率提升至56%，稅後盈餘1.86 億元，年增1.16倍，每股獲利5.75 元。