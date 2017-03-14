跨足水上型太陽能電廠 昇陽光電領頭開紅盤
2017-03-14 09:48
〔記者張慧雯／台北報導〕昇陽光電（3561）正式宣示跨足水上型太陽能發電系統的領域！昇陽光電昨日宣布子公司中陽光電與合作伙伴取得新豐湖口地區六處埤塘共計18.75MW水上型太陽能發電系統開發使用權，今日開盤後股價漲幅近2%，目前上漲0.2元，維持在14.7元左右。
昇陽科指出，此案場將使用昇陽光電自製高效單晶295W模組，已取得工研院測試通，預計於近日登錄標檢局網站，可符合能源局對於高效模組的認定並得以增加6%躉購費率；此外，為因應水上型系統較為特殊的案場環境，已參照國際大廠的模組測試標準，分別通過鹽霧腐蝕測試、耐候測試、曝曬測試、動態機械負荷（DML）防震動測試、高規格模組防水防塵等級達 IP67等測試。
昇陽光電表示，未來將積極參與國內外水上型系統的建置案，同時開發其他如公有房舍、鹽業用地、地層下陷區、水庫/滯洪池/魚塭…等太陽光電系統，進行市場區隔、也能獲得更好的報酬率。
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