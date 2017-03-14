3/14重要財經新聞一覽

2017-03-14 09:10

自由時報財經︰國發基金踩雷 生技是重災區

國發基金過去投資有不少金雞母，最大隻的是台積電，每年可挹注國發基金近百億元股息收入；但也有不少賠錢貨，以國發基金最近一期年報來看，二○一五年有超過四成轉投資事業虧損，且連續虧損三年以上者有九家，其中六家是生技公司。

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全球市場波動大，金控集團海外投資績效轉差。據金管會最新統計，去年第4季國內金控集團前10大海外投資地區中，有8大投資市場帳上全現虧損，其中又以中國市場虧最多，折合台幣達175億元，若加上香港，則達209億元，單季帳損跳增4倍。

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中國時報財經︰華南銀 三箭齊發拚都更

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經濟日報財經︰夏普擴產 搶大立光地盤

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星島日報財經︰證監查建銀保薦工作 交銀上市恐無辜受累

市場消息指，證監會正調查建銀國際（下稱建銀）在2014年一宗IPO裏所做的盡職審查工作，由於當時主導該IPO的建銀負責人，後轉職交銀國際（下稱交銀），據悉證監會亦有到交銀檢走個別電腦文件，事件令交銀上市大計或遇阻。