3/14重要財經新聞一覽
2017-03-14 09:10
自由時報財經︰國發基金踩雷 生技是重災區
國發基金過去投資有不少金雞母，最大隻的是台積電，每年可挹注國發基金近百億元股息收入；但也有不少賠錢貨，以國發基金最近一期年報來看，二○一五年有超過四成轉投資事業虧損，且連續虧損三年以上者有九家，其中六家是生技公司。
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蘋果日報財經︰竟翻4倍 金控投資中國 上季大虧175億
全球市場波動大，金控集團海外投資績效轉差。據金管會最新統計，去年第4季國內金控集團前10大海外投資地區中，有8大投資市場帳上全現虧損，其中又以中國市場虧最多，折合台幣達175億元，若加上香港，則達209億元，單季帳損跳增4倍。
工商時報財經︰富貴險中求 金控加碼 油國、歐盟
有較大波動風險，投資才有機會獲利大？根據金管會公布最新曝險統計，去年第4季國內金控集團10～12月投資部位依舊以加碼美國最多，單季增加新台幣2,699億元，其次是對沙烏地阿拉伯，投資加碼高達856億元，對卡達也加碼112億元，排名第11大加碼地區。
中國時報財經︰華南銀 三箭齊發拚都更
內政部積極推動老舊住宅都更，公股行庫大力相挺！華南銀行昨日舉行「都市更新業務誓師大會」，董事長吳當傑強調，將運用總行都更小組，加強與優質建商合作、盤點自有行舍資源等三箭齊發，透過信託業務、重建融資、住宅貸款、營建工程管理以及營建工程保險等五路並進，期躋身國內承辦都更業務前三大銀行。
經濟日報財經︰夏普擴產 搶大立光地盤
據日經新聞報導，在鴻海集團旗下夏普（Sharp）轉投資手機鏡頭大廠康達智（Kantatsu），計劃投資80億日圓（折合新台幣約22億元）在中國大陸擴產，以搶攻未來iPhone鏡頭訂單，預計2018年夏天投產，未來恐分食台股股王大立光訂單。
星島日報財經︰證監查建銀保薦工作 交銀上市恐無辜受累
市場消息指，證監會正調查建銀國際（下稱建銀）在2014年一宗IPO裏所做的盡職審查工作，由於當時主導該IPO的建銀負責人，後轉職交銀國際（下稱交銀），據悉證監會亦有到交銀檢走個別電腦文件，事件令交銀上市大計或遇阻。
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