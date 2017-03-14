台股開盤上漲30.82點 報9728.16點
2017-03-14 09:02
台北股市今天開盤上漲30.82點，漲幅0.32％，報9728.16點，成交金額為25.84億元。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲30.82點，漲幅0.32％，報9728.16點，成交金額為25.84億元。
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