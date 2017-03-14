台紙改朝換代 謝金河看好未來 5 年

台紙改朝換代，新任董事長許良宇。（資料照，記者李靚慧攝）

2017-03-14 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕台紙經營權之爭纏鬥良久，昨天終於在一場 80分鐘的臨時股東會決定勝負，京城銀戴誠志家族完勝簡鴻文，台紙進入新的時代；財信傳媒董事長謝金河對未來積極看好，指手上有台紙股票的人，可以看五年，一定會有可觀回報！

謝金河指出，戴誠志不是一個炒短線的人，不會單純以土地資產來炒作，比較可能的是南企模式；南企在蔡天贊與戴誠志共同拿下經營權之後，改名「京城銀行」，股價最慘跌至2.76元，不過，戴誠志救活京城銀行，這五年內每年Eps都超過3元，且年年配息，成為中小企業銀行經營典範。

有這一前例，謝金河認為，京城銀行模式會出現在台紙身上，由戴誠志創造新的價值。