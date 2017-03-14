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料定美升息 歐股上揚

2017-03-14  01:52

〔中央社〕在美國就業數據優於預期的情況下，隨著投資人考量到美國本週幾乎確定升息，歐股今天上揚。

倫敦FTSE 100指數漲升24.00點或0.33%，以7367.08點作收。

法蘭克福DAX 30指數攀升26.85點或0.22%，收在11990.03點。

巴黎CAC 40指數漲6.28點或0.13%，收4999.60點。

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2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
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