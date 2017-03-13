美實施日光節約時間 美股週一晚21:30開盤平穩
2017-03-13 23:34
美國於12日開始實施日光節約時間，美國股市開盤時間改為台灣時間晚間21點30分至隔天凌晨4點。圖為華盛頓日出一景。（美聯社）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國自3月12日起進入日光節約時間（又稱夏令時間），自美東時間12日（週日）凌晨2點起統一撥快1小時至凌晨3點；週一13日為今年實施日光節約時間後的首個交易日，美國股市開盤時間改為台灣時間週一至週五晚間21點30分至隔天凌晨4點。
美國2017年夏令時間自當地時間3月12日凌晨2點開始，到2017年11月5日結束；實施日光節約時間的目的，是為了節約能源使人們早睡早起，充分利用日照時間節省能源浪費。
週一美股於台灣時間晚間21點半開盤，美股三大指數開盤平穩，台灣時間晚間23點止，道瓊工業指數、史坦普500指數分別跌0.18%、0.09%，那斯達克指數則上漲0.10%，分別報20865.3點、2370.38點、5867.65點。
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